A cura di Domenico De Vito

Ieri la notizia della morte improvvisa del 59enne Antonio Amura, tifosissimo del club torinese tanto da essere soprannominato "Il Toro".

Oggi, la società granata FC Torino, sulla sua pagina ufficiale, ha voluto ricordare Antonio dedicandogli queste parole:

"Il Torino Football esprime il profondo cordoglio l’affettuosa vicinanza alla famiglia Amura per la scomparsa di Antonio Amura. Antonio a Torre Annunziata era conosciuto da tutti come “Il Toro” per la grandissima passione che nutriva nei confronti del club granata di cui era un orgoglioso tifoso".

Grande gesto della società piemontese, a cui va il nostro ringraziamento per essersi ricordato di un suo tifoso anche a centinaia di chilometri di distanza.