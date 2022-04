A cura della Redazione

Prosegue l’opera di volontariato della Misericordia di Torre Annunziata, presieduta da Enza Costa.

Dopo un primo viaggio effettuato a Cracovia in Polonia per trasferire con un proprio automezzo 12 cittadini ucraini, 7 donne e 5 bambini, a Napoli, ieri altre 4 persone sono state riportate dalla Polonia in Italia e precisamente nella cittadina di Lettere. Si tratta di una famiglia composta da nonna, mamma e nipotino ed una ragazza trentenne.

Grazie alla disponibilità dell’ex comandante dello Spolettificio, col. Bernardo Sabbatino e sua moglie, professoressa Anna Inserra, entrambi soci della Misericordia di Torre Annunziata, le quattro persone hanno trovato alloggio in un appartamento messo a loro completa disposizione.

Un gesto di solidarietà nei confronti di chi sta attraversando momenti tragici della sua vita, molto apprezzato dalla comunità di Lettere.