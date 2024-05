A cura della Redazione

L’ultimo regalo (o penultimo, visto che a giugno povrebbero iniziare i lavori per la riqualificazione dell’ex scuola Mons. Orlando) della Commissione straordinaria di Torre Annunziata prima di lasciare lo “scettro” al nuovo sindaco che si insedierà dopo le elezioni dell’8-9 giugno 2024, ballottaggio permettendo.

Parliamo della riqualificazione dell’arenile pubblico di via Marconi, meglio conosciuto come Lido Mappatella, ma che sarebbe opportuno richiamare Lido Marina del Sole.

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la realizzazione dello scivolo che permetterà ai disabili in carrozzella di poter scendere liberamente in spiaggia, senza l’ausilio di accompagnatori. Allo stesso tempo sono stati installati i WC chimici e le docce. Inoltre sull’arenile saranno predisposti due campi di beach volley, uno di bocce e due passerelle in plastica dura che condurranno fino al bagnasciuga. Per completare il quadro, sarà affissa la scritta “Marina del Sole”.

Ora spetta solo ai bagnanti di comportarsi civilmente e di lasciare pulito il posto in cui “soggiornano” con ombrellone e sdraio.