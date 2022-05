A cura della Redazione

Ripristinato l'ingresso da via Vittorio Veneto per gli alunni del IV Circolo Didattico "Carlo Nunziante Cesaro" di Torre Annunziata. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione nella scuola, in particolare al piano seminterrato che tornerà ad accogliere i bambini per le attività didattiche. Via libera, dunque, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Eliminato anche il pericolo derivante dal distacco di pezzi di cornicione all'entrata principale, rendendo così nuovamente fruibile l'accesso da via Veneto che sarà, tuttavia, esclusivamente pedonale (non potranno accedervi veicoli).

Con una circolare, la dirigente scolastica Maria Pisciuneri ha predisposto il nuovo piano ingressi/uscita degli alunni delle scuole dell'Infanzia e della Primaria, garantendo il flusso su entrambi i lati della scuola (Napoli e Salerno).

Restano ancora interdette la palestra, l'area antistante l'ingresso al fabbricato come da segnalatica posizionata in loco e tutta l'area restrostante, per le quali sono necessari ulteriori interventi di manutenzione.

Decade infine l'ordinanza della Polizia Municipale che disponeva il divieto di sosta delle auto in via Sabotino e via XXIV Maggio durante gli orari di entrata ed uscita della scolaresca.