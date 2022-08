A cura della Redazione

Situazione meteo in evoluzione in Campania. Dopo tanto caldo e umidità, un po' di refrigerio è in arrivo per i cittadini. La Protezione Civile regionale ha infatti diffuso un avviso di allerta meteo "gialla" su tutto il territorio, a partire dalle ore 12 di martedì 9 agosto e in vigore fino alle ore 21 della stessa giornata.

Il bollettino meteorologico parla di rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aree. I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi. Le temperature massime saranno in sensibile calo.

"Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio", fa sapere la Protezione Civile.