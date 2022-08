A cura della Redazione

Riaperto l'accesso alla spiaggetta di Capo Oncino, ma solo per oggi.

Il provvedimento di chiusura era stato adottato alcuni giorni fa per la presenza rilevata in mare di presunti ordigni bellici. Domani, venerdì 12 agosto, infatti sono previste le operazioni di brillamento delle bombe rinvenute in mare.

L'area era dunque stata interdetta alla navigazione e alla balneazione su indicazione della Capitaneria di Porto, con conseguente sbarramento dei cancelli che conducevano i bagnanti a quella incantevole porzione di litorale.

Ora il Comando di Polizia Locale ha ripristinato l'ingresso momentaneo.