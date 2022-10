A cura della Redazione

Emanata dal Comando della Polizia Locale di Torre Annunziata, l'ordinanza che disciplina la viabilità in occasione della Festa del 22 ottobre, che avrà il suo clou nella tradizionale processione lungo le strade cittadine. Il corteo partirà da piazza Giovanni XXIII, antistante la Basilica Pontificia e si snoderà lungo via De Simone, via Dogana, via Caracciolo, corso Vittorio Emanuele III, piazza Cesàro, corso Umberto I, via Gambardella per poi fare il percorso a ritroso per il ritorno in Basilica.

Nel pomeriggio le strade interessate dalla passeggiata dei cittadini chiuderanno al transito veicolare dalle ore 18.

Questi i provvedimenti adottati

DIVIETI DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA nel giorno 22 ottobre (dalle ore 7 fino a cessata esigenza e dalle ore 16.30 fino a cessata esigenza):

piazza Giovanni XXIII, via De Simone, via Dogana, corso Vittorio Emanuele III (da via De Simone a corso Umberto I), piazza Cesàro, corso Umberto I (da intersezione con corso Vittorio Emanuele III a quella con via Zampa).

DIVIETI DI TRANSITO VEICOLARE nel giorno 22 ottobre (dalle ore 9 fino a cessata esigenza):

1) corso Vittorio Emanuele III (da via De Simone a corso Umberto I), piazza Cesàro, corso Umberto I (tratto da intersezione via Zampa e intersezione corso Vittorio Emanuele III, via De Simone, via D'Alagno (tratto da via Bertone a via De Simone), via Dogana, via Caracciolo (tratto da via Mulini Idraulici a via Bertone), via XXI Gennaio;

2) via Giardino (tratto via Commercio - corso Vittorio Emanuele III), vico Fiume, vico Neve, vico Pace, via Vittorio Emanuele II (tratto via Toselli - corso Vittorio Emanuele III), vicolo Gelsomino, piazza Nicotera (tratto via Mulini Idraulici - corso Vittorio Emanuele III), via Zuppetta (tratto via Toselli - corso Vittorio Emanuele III), vicolo Giglio (tratto via Collinetta - corso Vittorio Emanuele III), via Pontenuovo (tratto via Domenico Cirillo - corso Vittorio Emanuele III), via IV Novembre (tratto via Asilo Infantile - piazza Cesàro), vico Eruzione, via dei Mille (tratto via De Gennaro - corso Umberto I), via Vesuvio (tratto via V. Veneto - corso Umberto I), via G. Alfani (tratto Rampa Nunziante - corso Umberto I), via Gambardella (tratto via IV Giornate - corso Umberto I).

DIVIETI DI TRANSITO VEICOLARE nel giorno 22 ottobre (dalle ore 18 fino a cessata esigenza):

1) corso Vittorio Emanuele III (tratto corso Umberto I - via De Simone), piazza Cesàro, corso Umberto I (tratto via Zampa - corso Vittorio Emanuele III), via De Simone, via D'Alagno (tratto via Bertone - via De Simone), via Dogana, via Caracciolo (tratto via Mulini Idraulici - via Bertone), via XXI Gennaio;

2) via Giardino (tratto via Commercio - corso Vittorio Emanuele III), vico Fiume, vico Neve, vico Pace, via Vittorio Emanuele II (tratto via Toselli - corso Vittorio Emanuele III), vicolo Gelsomino, piazza Nicotera (tratto via Mulini Idraulici - corso Vittorio Emanuele III), via Zuppetta (tratto via Toselli - corso Vittorio Emanuele III), vicolo Giglio (tratto via Collinetta - corso Vittorio Emanuele III), via Pontenuovo (tratto via Domenico Cirillo - corso Vittorio Emanuele III), via IV Novembre (tratto via Asilo Infantile - piazza Cesàro), vico Eruzione, via dei Mille (tratto via De Gennaro - corso Umberto I), via Vesuvio (tratto via V. Veneto - corso Umberto I), via G. Alfani (tratto Rampa Nunziante - corso Umberto I), via Gambardella (tratto via IV Giornate - corso Umberto I).

Inoltre, dalle ore 8 del 22 ottobre, fino a cessate esigenze, vengono sospese le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico in favore di esercizi pubblici e commerciali, in particolare non si potranno occupare i marciapiedi con sedie, tavolini, banchi da esposizione, ecc. che possano intralciare il deflusso pedonale.

Viene sospesa anche l'attività di vendita ambulante, sia fissa che itinerante, inclusi chioschi, dehors, mercati. Vietate inoltre la vendita e somministrazione di bevande e alimenti e di sostanze alcoliche in vetro.