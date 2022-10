La Festa votiva del 22 Ottobre in onore della Madonna della Neve a Torre Annunziata si svolgerà in una giornata di sole e con una temperatura molto gradevole.

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è prevista una grande partecipazione popolare, con tantissime persone provenienti anche da altri Comuni. Le strutture ricettive del territorio contano la presenza di molti cittadini torresi residenti nel centro-nord che ritornano per assistere alla Festa (anche se meno della fase pre-Covid), un po’ delusi però per la mancanza dei festeggiamenti civili (i dati ci sono stati forniti dal Centro studi dell’Associazione Ospitalità - AreV-OD).

Il tempo sarà sereno, con la presenza solo di qualche nuvola. La temperatura oscillerà tra i 17/18 gradi delle prime ore del mattino ai 23 gradi del pomeriggio. Non sempre la processione della Madonna della Neve si è svolta con un tempo così bello come quello previsto per sabato prossimo. Anche se in passato non ci sono stati veri e propri temporali, la processione è stata spesso accompagnata, a causa dell’autunno inoltrato, da gocce di pioggia, che non hanno, però, mai interrotto il corteo religioso.

Quest’anno la tappa della Madonna a piazza Cesàro coinciderà con la commemorazione del bicentenario dell’eruzione del Vesuvio (22 ottobre 1822), quando i pescatori portarono in spalla la Vergine Bruna in piazza Santa Teresa (vecchio nome della piazza) per proteggere Torre Annunziata dalla colata lavica. Per l’occasione sarà scoperta una lapide-ricordo sulla parete della chiesa Santa Teresa di Gesù .

La Basilica di piazza Giovanni XXIII aprirà alle ore 6,00 ed alle ore 7,00 ci sarà la prima messa officiata da don Peppino, parroco della Parrocchia di San Francesco di Paola di Scafati.

Alle ore 8,30 ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica officiata dal Vescovo di Nola Francesco Marino con tutti i parroci e le comunità di Torre Annunziata. La Santa Messa sarà animata dal coro polifonico Salesiano di Torre Annunziata diretto dal maestro Alessandro Oliva.

Alle ore 10,00, la solenne processione per le strade della città.

La Basilica riaprirà alle ore 15,30. Saranno celebrate due messe: una alle ore 17,00 ed un'altra alle ore 18,30, quest’ultima officiata da Mons. Raffaele Russo, con la partecipazione della soprano Helga Sergio.

Alle ore 19,00, sempre in Basilica, l'unico evento in programma: un concerto di musica classica.