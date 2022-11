A cura della Redazione

La storia si ripete: un altro automezzo bloccato su Rampa Nunziante a Torre Annunziata.

Questa volta non si tratta di un autorticolato ma di un pullman turistico proveniente dal lungomare Marconi.

Secondo quanto dichiarato dai residenti della zona, quasi ogni giorno si verificano casi del genere. Se le cose stanno così, allora pare evidente la presenza di errori nei dati e nei contenuti dei sistemi di navigazione satellitare utilizzati dai conducenti. In tal caso il Comando di Polizia Municipale dovrebbe trasmettere una segnalazione alle aziende che li forniscono per fare rilevare ed eventualmente correggere l'anomalia.

Il 20 ottobre scorso, un camion proveniente da via Prota è rimasto bloccato in via Gino Alfani, incrocio con Rampa Nunziante, e solo grazie ad una pattuglia di vigili urbani l'autista è riuscito a tornare indietro.

Oggi la storia si è ripetuta... con la differenza che in quest'ultimo caso il conducente è riuscito a fare manovra senza aiuto (davvero complimenti!) e a tornare indietro.