Abbiamo preso spunto dalla foto pubblicata nel riquadro, in cui qualche buontempone, attraverso una scritta apposta sulla segnaletica, ha denunciato lo stato di abbandono delle giostrine in Villa Comunale, per ritornare su un argomento tanto caro a bambini e genitori di Torre Annunziata.

A dicembre 2021 pubblicammo un articolo dal titolo “Villa Comunale, 70mila euro per nuove giostrine”, in cui si diceva che il comune di Torre Annunziata era risultato aggiudicatario di un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli per adeguare ed ampliare il parco giochi presso la Villa Comunale del litorale Marconi e installare ex novo giostrine in Villa Parnaso. L’importo complessivo stanziato era pari a 70mila euro.

Ebbene, è passato più di un anno da allora, ma che fine hanno fatto progetto e soldi stanziati? Se per installare “quattro giostrine” bisogna attendere più di un anno, e non si vede ancora la fine (o meglio, l'inizio), allora siamo veramente alla frutta.

Ma la nostra città, si sa, detiene molti primati negativi, e non sempre è colpa di chi amministra.

Accade così che viene pubblicato il bando di gara, si svolge l’iter per l’assegnazione dell’appalto, ma la ditta aggiudicataria rinuncia a fornire e installare le giostrine. Perché? E’ presto detto. Dall’indizione della gara fino al termine dell’iter burocratico sono trascorsi più di sei mesi ed i prezzi delle giostrine, nel frattempo, sono aumentati. La ditta non trova più conveniente aggiudicarsi l’appalto, e così siamo punto e daccapo.

Ora dovrebbe ripartire un nuova gara, e si spera che entro pochi mesi il tutto possa concludersi in modo che per l’estate prossima i bambini possano finalmente giocare su giostrine degne di tale nome.