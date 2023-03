Dopo la pubblicazione del nostro articolo in data 12 marzo 2023, in cui segnalavamo la mancanza di un tombino sul marciapiede di via Prota a Torre Annunziata, a distanza di ben otto giorni, c’è stato un intervento per eliminare il pericolo.

Da oggi pomeriggio due operai, per conto della Telecom, sono al lavoro per rimettere un nuovo tombino. Purtroppo sembra che siano in azione anche in altri punti della città dei malfattori che rubano i tombini per guadagnare poche decine di euro nel rivenderli, senza curarsi del fatto che qualche pedone, in particolare bambini e anziani, potrebbe avere gravi conseguenze per la propria incolumità se non si accorgesse in tempo del pericolo, soprattutto quando cala il buio.