A cura della Redazione

Scatteranno dal prossimo 6 aprile i divieti di afflusso e circolazione con veicoli e ciclomotori sulle isole del golfo di Napoli di persone residenti in Campania, ad eccezione ovviamente della popolazione residente.

Il ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha emanato i decreti relativi a Ischia, Capri e Procida.

Per Ischia (nei sei Comuni isolani di Ischia, Forio, Lacco Ameno, Barano, Casamicciola Terme e Serrara Fontana), i divieti vigeranno dal 6 aprile al 31 ottobre, mentre per Capri (Comuni di Capri e Anacapri) dal 6 aprile al 5 novembre e dal 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Per Procida, infine, dal 6 aprile al 31 ottobre.

Sono previste ipotesi di deroga al divieto e la possibilità, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, che il Prefetto di Napoli conceda ulteriori autorizzazioni di sbarco, di durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola.

Clicca qui per scaricare i decreti.