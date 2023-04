A cura della Redazione

Se ne è andato a 63 anni Federico Salvatore, noto cantante e musicista partenopeo. Molte delle sue canzoni, seppur in apparenza "frivole", in realtà celavano una grande maestria artistica e soprattutto un notevole bagaglio culturale. Un artista, un cantautore davvero speciale, colto, raffinato ma che allo stesso tempo metteva allegria. Musica e parole da cabert, si potrebbe dire, ma anche in grado di far riflettere. In perfetto stile chansonnier.

Come non ricordare le sue "Azz" e le "Ninna nanna", o canzoni più impegnate come "Sulla porta", che portò a Sanremo nel 1996, dove affrontava il tema dell'omosessualità.

A dare l'annuncio della sua morte è stata la moglie Flavia D'Alessio.

Federico Salvatore, nel 2021, fu colpito da una emorragia cerebrale e stava seguendo un percorso riabilitativo.

Le esequie verranno celebrate giovedì 20 aprile, alle ore 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici.