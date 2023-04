A cura della Redazione

Sarà inaugurata venerdì 21 aprile, alle ore 11, il servizio Ludoteche per l'infanzia dell'Ambito Sociale N 30, che raggruppa i Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase).

La sede è quella di via Parini n. 78, nella città oplontina.

Le attività partiranno ufficialmente il prossimo mercoledì 26 aprile. Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi, e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. Per poter frequentare era necessario aderire al bando indetto dalla struttura extradipartmentale dell'Ambito.

Il servizio, ripartito tra le tre sedi di Torre Annunziata (via Giuseppe Parini n. 78), Boscoreale (via Cangemi n. 41) e Trecase (via Carlo Cattaneo n. 35)