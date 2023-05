Compleanno di Fiorello: in dono la maglia della nazionale Argentina di Maradona.

Nella puntata di Viva Rai 2 di ieri, martedì 16 maggio, Fiorello ha festeggiato il suo compleanno (63 anni) e quello di Claudio Baglione (72 anni) deliziando il pubblico con una performance magistrale insieme al cantante romano.

Ma torniamo a qualche ora prima dell’inizio del programma. Fiorello, mentre si intratteneva al bar con la sua troupe, ha avuto la visita del fotografo di Torre Annunziata Salvatore Gallo e del pasticcere Antonio Cafiero, della pasticceria Primavera di Sorrento. I due gli portano in regalo la maglietta della Nazionale Argentina numero 10 di Diego Armando Maradona e una mega torta a limone di 10 chilogrammi. “E’ fatta a mano, non mi dire che non è precisa perché l’ho fatta a mano”, ci tiene a sottolineare Antonio.

Fiorello con Gallo e Salvatore Susuki, un altro fan

Fiorello ha molto apprezzato i cadeau ricevuti: “Mi piace che sta piovendo sulla torta. Non so se è acqua piovana o che la gente ce la sta tirando da sopra - ribatte Fiorello tra le risate dei presenti -. Questa la dobbiamo portare a via Asiago. Signori vi lascio perché devo andare a preparare la puntata”.

Mozzarella Ruggiero e pasta Setaro per lo showman Fiorello