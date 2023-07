Villa Parnaso, alberi malati ma nessuno assume provvedimenti adeguati.

Nel Parco Parnaso, attualmente chiuso per lavori, nell’area prima destinata alla sgambatura dei cani, c’è una quercia malata, non potata da decenni, e probabilmente non più recuperabile, visto che i rami sono completamente rinsecchiti. Il grosso albero rappresenta un pericolo costante non solo per chi si trova a passare o sostare nei pressi, ma anche per la vicinanza con il trincerone ferroviario.

Infatti qualche anno fa, un fulmine colpì un grosso ramo della quercia (vedi foto sotto) che cadde all’interno dell’area dove transitano i treni.

Accanto a questa quercia c’è ne è un’altra, altrettanto malata, ma in uno stato probabilmente ancora recuperabile, in quanto c’è ancora vegetazione verde sui rami.

Oltre un anno fa, abbiamo segnalato verbalmente tale problematica ma ci venne risposto che con la manutenzione ordinaria del verde pubblico non si può intervenire perché gli alberi in questione superano i 5 metri di altezza e che quindi bisognava procedere con un apposito capitolato di appalto. Ma da allora non se ne è fatto nulla. E pensare che in un primo momento le nuove giostrine erano state allocate proprio sotto queste due querce malate e pericolose!

Rivolgiamo, pertanto, un appello dirigente dell’Utc e al funzionario responsabile del verde pubblico affinché si intervenga al più presto per eliminare il pericolo e recuperare il recuperabile.