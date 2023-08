La Commissione Straordinaria, che gestisce l'attività amministrativa del Comune di Torre Annunziata, ha deliberato il nuovo progetto per l'istituzione dei parcheggi pubblici a pagamento (strsce blu) sul territorio cittadino.

Nella proposta avanzata dai commissari, vengono accolte alcune istanze di cui si erano fatti portavoce i cittadini e le associaizoni di categoria, principalmente in relazione al costo orario della sosta e all'intervallo temporale della stessa.

Come sappiamo, la gara precedente - esperita dalla Stazione Unica Appaltante di Napoli - per l'aggiudicazione in concessione del servizio, è di fatto andata deserta: le uniche due aziende concorrenti sono state escluse per carenza di requisiti.

Viene confermata la ripartizione territoriale adottata precedentemente. Vi è dunque la "Zona 0", ossia a sosta libera, in piazza De Nicola, via Sandulli, via De Gennaro. via IV Giornate, via Luigi Iacono, via Gambardella, via Caravelli. In totale 177 posti "bianchi", di cui 127 per le vetture e 12 per gli invalidi. Previsti anche stalli per le donne in stato di gravidanza e le cosiddette "strisce verdi" per le ricariche elettriche, che saranno collocate in via IV Giornate (2), via Gambardella (4) e via Caravelli (2).

La “Zona A” comprende invece corso Umberto I, via dei Mille, via Vesuvio, via Maresca, via Alfani, Rampa Nunziante, viale Marconi/Cristoforo Colombo: qui saranno collocati 494 stalli blu, quindi a pagamento, con 131 posti disponibili liberamente.

Nella “Zona B” rientrano via Fusco, largo Luigi Manzo (antistante Lido Azzurro), l’area Tribuna dello stadio Giraud, il piazzale Kennedy antistante l’impianto sportivo, via Tagliamonte, via Simonetti, via Poerio e piazza Cesàro. Per un totale di 319 strisce blu e 97 bianche.

Infine, la “Zona C” che include corso Vittorio Emanuele III, l’area dell’ex mercato ortofrutticolo di via Roma, viale Manfredi, piazza Risorgimento (antistante la Stazione ferroviaria di Torre Annunziata Centrale), per complessive 143 strisce blu e 57 bianche.

In tutte le aree considerate, è inteso che vi saranno anche stalli dedicati ad invalidi, alla sosta temporanea per le farmacie, quelli “rosa” per le donne in dolce attesa.

Complessivamente, le strisce blu sul territorio saranno 956, mentre quelle bianche 412, 77 per gli invalidi, 61 per i motoveicoli, 31 quelle “rosa” e 44 le postazioni di ricarica elettriche (strisce verdi).

Detto questo, nelle tre zone la sosta a pagamento sarà attiva dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 21, tutti i giorni della settimana. Si desume, dunque, anche la domenica (nel testo pubblicato all'Albo Pretorio si parla di "tutti i giorni"). Nella gara d’appalto precedente, il limite orario era fissato alle 23 per le zone A e B e alle 21.30 per quella C. Una considerazione, quella di ridurre l'orario di sosta, che avevamo fatto anche noi nel nostro articolo.

La sola zona stadio Giraud sarà interdetta alla sosta dalle ore 24 alle ore 15 del venerdì, quando si svolge il mercato settimanale.

Vengono uniformate le tariffe orarie per tutte e tre le zone (A, B, C): si pagherà 50 centesimi di euro per 30 minuti, un euro per 60 minuti. Dunque, non vi è più la diversificazione delle tariffe a seconda dell'area. La più “cara” in precedenza era quella A, con 1,50 euro all’ora.

Viene confermata infine la possibilità di usufruire di agevolazioni tariffarie e abbonamenti da parte dei cittadini meno abbienti, lavoratori fuori sede e turisti. In tali casi, i “benefici” saranno legati alla situazione reddituale (ISEE), alla residenza in quella determinata strada (ovviamente) e alla potenza dei veicoli. Si va da un minimo di 35 euro ad un massimo di 150 euro per il permesso di sosta annuale. C'è la possibilità di parcheggiare ovunque nelle strisce blu pagando 100 euro al mese (opzione "full") o di pagare la tariffa per l'intera giornata: 3 euro per la zona C, 6 euro per la Zona B e 9 euro per quella A. Di seguito il prospetto relativo:

A questo punto, dunque, gli Uffici competenti dovranno indire nuovamente la gara d’appalto con i nuovi parametri. Una volta aggiudicato il servizio, verrà riattivata la sosta a a pagamento in città.