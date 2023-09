Chiusura 2° Circolo didattico “Giancarlo Siani” di Torre Annunziata. Stamattina si è riunito il Consiglio d’istituto insieme alla Commissione straordinaria ed i tecnici del Comune.

La decisione assunta è che il 13 settembre le lezioni degli alunni del 2° Circolo inizieranno presso la scuola media “Pascoli” con una turnazione da definire. Gli orari delle lezioni dovrebbero essere 8,15/13,15, per il turno mattutino, 13,35/17,50 per quello pomeridiano. Questa situazione di disagio, però, dovrebbe durare non più di due mesi. Intanto alla scuola media Pascoli già sono iniziati i lavori per incrementare le aule da mettere a disposizione degli alunni.

Nel corso dell’incontro sono state vagliate altre ipotesi per evitare i doppi turni, ma nessuna sembra praticabile nel breve periodo. L’unica soluzione prospettata al momento dal Comune è quella della scuola media “Pascoli”.

L’ufficialità della decisione si avrà comunque entro domani, mercoledì 6 settembre, quando sarà stilato un documento che dovrà essere condiviso da tutte le parti in causa.