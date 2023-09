A cura della Redazione

Definito l'avvio dell'anno scolastico al II Circolo "Giancarlo Siani" di Torre Annunziata. La Dirigenza ha reso noto come si articolerà la suddivisione delle classi tra la sede di via Tagliamonte (scuola dell'Infanzia) e la Scuola Media "PascolI" poco distante (nella foto). La sede centrale (in via Tagliamonte, 13), infatti, è stata sgomberata temporaneamente a seguito di anomalie strutturali riscontraste in precedenti sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, a causa delle quali necessitano interventi di riqualificazione e messa in sicurezza che dovrebbero durare un paio di mesi e che riguardano alcuni ambienti dell'edificio.

Una soluzione, quella di ricorrere alle aule della "Pascoli", che non è andata giù ai genitori, soprattutto in virtù del fatto che molti studenti della Primaria (elementari) dovranno per forza di cose alternarsi in presenza mediante i doppi turni, non essendo disponibili locali in numero sufficiente ad accoglierli tutti simultaneamente.

In sostanza, dunque, il piano varato dalla Dirigenza scolastica prevede che, presso la sede di via Tagliamonte, 24 (quella istituzionalmente riservata all'Infanzia) si svolgano le attività didattico-educative della scuola dell'Infanzia e delle classi prime delle elementari. Le lezioni cominceranno lunedì 11 settembre per le classi prime, con orario dalle 9 alle 12 (fino al 13 settembre), dal 14 e fino al 30, poi, la campanella suonerà alle 8.30, termine delle lezioni alle 12.30.

Il 12 settembre ci sarà la "festa dell'accoglienza" per le classi prime delle elementari e tutte le sezioni dell'Infanzia. Alla sede centrale frequenteranno in turno antimeridiano (8.30-12.30) le classi seconde (sezioni A, B, D, E) e le classi quarte (sezioni C, D, E, F) della Primaria. Nel turno pomeridiano (12.45-16.45) sono inseriti gli studenti della classe seconda sezione C e delle classi terze, sezioni A, B, C, D, E, F. Tale turnazione - si legge nella circolare - avrà cadenza settimanale e una durata presumibile di due settimane. Viene inoltre specificato che "i bambini di 4 e 5 anni entreranno alle 8.10 e quelli di 3 anni alle 10 accompagnati da un solo genitore".

Infine, il 13 settembre sarà la volta delle classi "migrate" alla "Pascoli": le quarte sezioni A e B, e tutte le quinte classi. L'orario delle lezioni è dalle ore 8.15 alle 12.45 fino al 30 settembre. Non ci saranno doppi turni, che invece interesseranno gli studenti dislocati nella sede centrale.