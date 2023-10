A cura della Redazione

L’articolo pubblicato su torresette.news, relativo all’abbattimento del pino marittimo situato in “Curva” in via Gino Alfani, ha suscitato l’intervento del presidente di Legambiente “Giancarlo Siani” di Torre Annunziata, architetto Giuseppe Oliva, che ci ha trasmesso la lettera indirizzata all'Ufficio degli alberi monumentali della Regione Campania.

“È con grande preoccupazione che apprendiamo della volontà di abbattimento emessa per questo pino marittimo – scrive Oliva -, e siamo convinti che un intervento immediato sia necessario per impedirne la distruzione.

Ciò che ci spinge a scrivervi oggi è la consapevolezza del valore inestimabile di questo albero monumentale per la nostra comunità e per il patrimonio naturale e culturale della regione Campania. Questi sono i motivi principali per cui chiediamo la vostra immediata attenzione e azione:

Albero Monumentale: Il Pino della Curva è un esempio di albero monumentale, un tesoro naturale che ha resistito al passare dei secoli e testimonia la bellezza e la maestosità della natura. Il suo valore culturale e storico per la comunità non può essere sottostimato.

Manutenzione Precedente: È importante notare che in passato è stata effettuata una manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza dell'albero. Questo significa che il Pino della Curva non costituisce un pericolo immediato e può essere preservato con le giuste cure.

Pregio Naturalistico: La forma e il portamento unici di questo albero testimoniano la sua eccezionalità. La sua crescita in condizioni ambientali ottimali, senza interventi dannosi, lo rende un esemplare straordinario da conservare per le generazioni future.

Pregio Paesaggistico: Il Pino della Curva non è solo un elemento naturale, ma fa parte integrante del paesaggio locale. La sua presenza incide positivamente sulla percezione del paesaggio e costituisce un punto di riferimento per i residenti. Il paesaggio senza il Pino della curva non sarebbe più lo stesso ed irrimediabilmente compromesso nella sua bellezza naturale e nel suo aspetto originale.

Chiediamo, quindi, con insistenza - conclude la lettera - che l'Ufficio della Regione Campania intervenga immediatamente per evitare l’abbattimento dell'albero e avviare un'indagine dettagliata sulla sua condizione. Inoltre, sollecitiamo l'Ufficio a collaborare con le autorità locali e le associazioni di volontariato che si sono già mobilitate per preservare il Pino della Curva”