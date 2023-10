La decisione dell’Ufficio tecnico comunale, per il pino secolare nella “Curva” di via Gino Alfani a Torre Annunziata, è quella dell'abbattimento. Il provvedimento si avvale della consulenza di un esperto in botanica, suffragata dall’autorizzazione della Forestale.

Il motivo? Un ramo di grosse dimensioni presenta una profonda lesione, dalla quale sgorga resina che è un sintomo della gravità delle condizione dell’albero.

“Anche abbattendo esclusivamente il grosso ramo non si risolverebbe il problema, non solo perché si minerebbe l’equilibro statico del pino – afferma l’esperto -, ma perché la malattia si diffonderebbe comunque in un altro punto”.

Senza considerare che le radici dell’albero stanno sollevando il basamento in tozzetti di porfidi.

Il problema era stato segnalato giorni fa al nostro giornale da un gruppo di cittadini con la successiva pubblicazione di un articolo nel quale era stato richiesto un sopralluogo. Il pericolo è evidente, sia per le persone che stazionano sulle panchine che per quelle che passeggiano nei pressi, per di più con la possibilità di inciampare e cadere a causa della pavimentazione dissestata.

L’Ufficio tecnico aveva provveduto a recintare con nastro bianco-rosso l’area interessata, in attesa dell’abbattimento del pino. Ma, come spesso accade, il nastro è stato rimosso e l’area continua ad essere frequentata dai cittadini. Quindi sarebbe opportuno un intervento urgente prima per una recinzione più efficiente e stabile e poi per procedere in tempi rapidi all’abbattimento dell’albero e alla successiva piantumazione di un altro pino marittimo.