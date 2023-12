Il libro sui Voiello è entrato nella sua casa naturale, tra le mani di due suoi autori!

Martedì 12 dicembre Salvatore Cardone e Vincenzo Marasco, due dei tre storici torresi che hanno scritto il libro sui Voiello (il terzo autore è Antonio Papa), famiglia di Torre Annunziata pioniera ed eccellenza dell’arte bianca italiana, hanno visitato l’omonimo pastificio di Marcianise, su invito del direttore Marco Grimaldi.

I due scrittori torresi sono stati accolti con grande gentilezza e disponibilità dal direttore del pastificio, che ha fatto loro da guida nel visitare i vari reparti dello stabilimento, dove insieme alla pasta Voiello si produce anche quella della Barilla. Macchinari all’avanguardia che producono e impacchettano i due famosi marchi, addirittura selezionando e mettendo da parte la pasta che presenta il minimo difetto, per assicurare ai consumatori il massimo della qualità. Garantendo, nel contempo, una serietà e onestà impeccabile, pesando automaticamente al grammo i pacchi di pasta per evitare che qualcuno possa essere inferiore a quanto prescritto.

Tutto ciò in un ambiente asettico per assicurare l’assoluta igiene. Ciò che ha sorpreso i due visitatori è stato anche il fatto, girando tra i reparti e incontrando il personale, che molti dei lavoratori erano giovanissimi e ciò dimostra anche l’attenzione che il pastificio ha nei confronti di coloro che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro. Lo stesso direttore, il dottor Grimaldi, è un giovane che ha “un grande avvenire dietro le spalle”, nel senso che ha fatto la gavetta alla Voiello e in un altro pastificio fino ad assumere il suo rilevante incarico.

Il libro sui Voiello è stato molto apprezzato da lui e dai suoi collaboratori, per cui il dottor Grimaldi ha intenzione di organizzarne una presentazione alla presenza dei dipendenti e del sindaco di Marcianise.

Alla fine della visita la foto di rito davanti ad un’immagine della pasta Voiello che insieme al pomodoro e al basilico ricorda i colori della bandiera italiana. Ma l’emozione di Cardone e Marasco è stata quella di notare sul pacco di pasta la scritta “Antico marchio fondato nel 1879 Torre Annunziata Napoli”, che ricorda l’anno di fondazione del famoso pastificio di Giovanni Voiello, operativo fino al 1973 nella nostra città. Ciò li ha resi orgogliosi del fatto che la dicitura ne testimonia l’origine della fondazione e dell’attività produttiva, periodo in cui la Voiello è diventata famosa nel mondo, un successo che continua ancora oggi.

E la storia della famiglia Voiello, descritta nel libro di Cardone, Marasco e Papa, è stata accolta con entusiasmo anche dalla Barilla di Parma, proprietaria del marchio Voiello, in particolare dai direttori dell’archivio storico Giancarlo Gonizzi e Roberto Pagliari, venuti il mese scorso anche a Napoli, insieme al dottor Marco Grimaldi, per essere alla presentazione del libro presso l’Archivio di Stato.