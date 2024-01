A cura della Redazione

Aperto il cantiere della Gori in via Fusco per riprendere i lavori di collettamento dei reflui fognari del comune di Torre del Greco.

Questa mattina, lunedì 22 gennaio, diversi residenti della zona si sono intrattenuti a discutere con il direttore dei lavori della ditta appaltatrice, preoccupati per la stabilità delle proprie abitazioni.

In passato, infatti, le vibrazioni provocate dalla trivella per la perforazione del suolo hanno fatto tremare le pareti degli edifici attigui alla strada, provocando il crollo di una parte del marciapiede e la caduta di marmi ornamentali.

Il direttore dei lavori, sollecitato dai residenti, si è impegnato a convocare al più presto un tavolo tecnico con la partecipazione della Gori, della Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata e della ditta appaltatrice dei lavori.

I residenti hanno chiesto la redazione di un documento dal quale possa risultare che i lavori da effettuarsi non creino problemi alla staticità agli edifici circostanti, né nell’immediato né in futuro. Inoltre, fino quando non sarà redatto tale documento, i manifestanti hanno chiesto che i lavori di scavo non abbiano inizio.