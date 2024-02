A cura della Redazione

Al via da oggi, lunedì 19 febbraio, le domande di accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per persone ultra sessantacinquenni e persone con disabilità, residenti sul territorio dei Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase afferenti all’Ambito N. 30.

Attraverso tale servizio, si intende offrire alle persone anziane e/o disabili ed alle loro famiglie un servizio di sostegno domiciliare finalizzato a migliorarne il benessere e la qualità della vita.

Modalità di accesso al servizio e compartecipazione al costo

Per l’accesso al servizio sarà definita apposita graduatoria a livello comunale per ciascuno dei Comuni dell’Ambito N. 30.

L’utente è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio, che sarà comunicata all’atto della quantificazione del monte ore di servizio assegnato, tenendo conto delle risorse economiche disponibili.

Il cittadino richiedente, in fase di compilazione della domanda per l’accesso ai servizi dovrà specificare mediante scelta il soggetto erogatore del servizio tra quelli iscritti al “Catalogo dell’offerta dei servizi di assistenza domiciliare dell’Ambito N 30” consultabile sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito N 30.

Termini per la presentazione delle domande

I soggetti interessati potranno fare richiesta presentando a mano apposita istanza al protocollo Generale del Comune di residenza entro e non oltre il giorno 4 marzo 2024 (farà fede la data di protocollazione).

L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta ed indicata nella modulistica stessa pena l’esclusione.

Le domande pervenute fuori termine indicato verranno collocate in coda alla Graduatoria e successivamente prese in considerazione a scorrimento in base alle disponibilità economiche e dei posti.

La modulistica potrà essere ritirata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, presso gli sportelli di Segretariato Sociale, sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito N 30.