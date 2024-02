A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei sta organizzando delle giornate di Job recruiting dal tema “Le grandi aziende incontrano il Centro per l’Impiego”. Sarà l’occasione, per le aziende che hanno aderito all’iniziativa, per acquisire i curricula dei lavoratori e procedere a colloqui conoscitivi, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni. Ad inizio aprile, presso la sede del CPI di Pompei – sita in Viale Mazzini 104 – un’azienda di Pompei, leader nel settore degli arredamenti navali, ricerca i seguenti profili:

- Designer industriale. Requisiti: possesso di Laurea, preferibilmente in Architettura o simili; ottima conoscenza del Pacchetto Office, di Autocad e dei programmi dedicati; buona conoscenza della lingua inglese; competenze nell’interior design di navi e yacht, in particolare nella creazione di ambienti interni luxury, per seguire tutto il processo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione con montaggio sul posto.

- Addetto alla logistica di magazzino. Requisiti: età massima 40 anni, buona conoscenza della ferramenta, buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, preferibile il possesso della patente per la conduzione del muletto.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 20 marzo 2024 all’indirizzo e-mail fieralavoropompei@regione.campania.it, indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi. Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03. Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative al giorno e all’orario in cui si svolgerà il colloquio con l’azienda interessata.