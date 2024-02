A cura della Redazione

E’ morto monsignor Raffaele Russo, rettore della Basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata.

Il decesso è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio, all’ospedale Cardarelli di Napoli dove il prelato era ricoverato da una decina di giorni per curare una grave malattia. Nello scorso mese di dicembre aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio, attorniato dall’affetto dei fedeli.

Monsignor Raffaele Russo era un’autentica istituzione all’interno del territorio vesuviano e non solo nel campo ecclesiastico di Torre Annunziata. Nella sua lunga carriera sacerdotale (ha preso i voti all’età di 25 anni) ha costruito un ponte tra la chiesa e la strada, una missione, la sua, di cui andava orgoglioso. Ha conferito uno slancio deciso non solo alla comunità parrocchiale, ma anche a tutto il quartiere mettendo in campo una serie di iniziative volte alla riqualificazione della Basilica, dell’ex Orfanotrofio, del teatro San Francesco.

Sorpreso ed emozionato per la festa in suo onore, lo scorso 22 dicembre don Raffaele ringraziò così soprattutto i giovani della sua comunità: “Una splendida sorpresa, una serata meravigliosa. Un ringraziamento ai tantissimi giovani che rappresentano il futuro per questa città. Gli anni che ho non mi pesano, mi sento ancora giovane e forte per poter dare ancora tanto alla mia comunità”.