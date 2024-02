A cura della Redazione

La proprietà dell’auto è stata per un lunghissimo tempo (quasi fin dalla nascita delle automotive), un desiderio per sentirsi più “sicuri” di detenere un bene che risulti unicamente “nostro”. Oggi il presente e il futuro, stanno cambiano totalmente direzione.

A causa dell’inflazione, dei rincari e dei lavori saltuari, possedere un mezzo trasmette – psicologicamente – una maggior ansia, connessa alla possibilità di sovra indebitarsi per via dei potenziali imprevisti che possano succedere.

In un'era segnata da rapidi progressi tecnologici e da un crescente desiderio di sostenibilità, il tradizionale concetto di proprietà dell'auto si trova al crocevia di una rivoluzione, con nuove modalità di mobilità come il noleggio a lungo termine, che stanno ridisegnando il futuro del settore automobilistico.

Come cambierà la mobilità nei prossimi anni

Il nuovo millennio porta con sé una serie di rivoluzioni e approcci innovativi. Uno degli aspetti che distingue maggiormente la transizione a un nuovo concetto di mobilità, è la sostenibilità ambientale e personale.

Oggigiorno assistiamo ad una produzione sempre più limitata di nuove vetture, dai problemi tecnici per l’assenza di microchip, ad una preferenza al leasing o al noleggio a lungo termine per salvarci da potenziali imprevisti.

Gli automobilisti che mostrano maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente e, in particolare, del proprio bilancio economico, stanno comprendendo l'importanza di privilegiare il noleggio a lungo termine (e anche i servizi di car sharing) rispetto alla proprietà di un veicolo. Quest'ultima sembra essere più legata a uno "status sociale" che a una convenienza effettiva.

Queste implicazioni – puramente negative – comportano a delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.

In questi ultimi tempi, il settore automobilistico sta affrontando una sfida significativa. La carenza di chip e la ridotta domanda sul mercato stanno impattando pesantemente sull'intero comparto, con dati che segnalano un trend al ribasso.

Fortunatamente, il noleggio a lungo termine emerge come un salvagente in grado di sostenere l'intera industria automobilistica. Grazie alla sua crescente popolarità, questo servizio contribuisce a mitigare le difficoltà che il settore sta vivendo.

È sempre più evidente che, in futuro, la proprietà di automobili potrebbe diventare un concetto del passato, lasciando spazio a alternative come il noleggio a lungo termine. Le ragioni dietro questa transizione sono molteplici, con radici principalmente nell'aspetto economico e psicologico.

La diffusione della consapevolezza finanziaria, amplificata dalla pandemia di Coronavirus, ha spinto i consumatori a riflettere attentamente sui possibili debiti derivanti dalla gestione di beni e mezzi di trasporto di proprietà. In questo scenario, il noleggio a lungo termine si configura come una scelta più flessibile e conveniente per gli automobilisti attenti ai costi e desiderosi di adottare soluzioni più sostenibili.

Il NLT amato dagli automobilisti

Le formule come il leasing oppure il noleggio a lungo termine, risultano tra le più amate per due ragioni (già anticipate): di natura economica e una psicologica.

Sotto il profilo economico, la decisione di evitare l'acquisto spesso nasce dalla consapevolezza che una gestione dei beni di proprietà può portare a un sovraindebitamento, a causa di eventuali imprevisti che potrebbero costarci “cari”.

Dal punto di vista psicologico, si è diffuso un timore legato alla responsabilità dei beni, con la preoccupazione di non poterli mantenere adeguatamente nel tempo. Questo timore ha contribuito in modo significativo al notevole successo del noleggio a lungo termine, poiché offre una soluzione che libera dagli oneri della proprietà.

Ma a questo aggiungiamo le spese e gli impegni burocratici: sottoscrivere una polizza obbligatoria, la spesa per immatricolare il veicolo e le manutenzioni di cui avrebbe bisogno.

I canoni del noleggio a lungo termine (NLT) si distinguono proprio in questo: grazie al pagamento una rata mensile fissa e costante nel tempo, definita "all inclusive", è possibile godere di una serie di servizi garantiti nell'importo mensile, escludendo solitamente solo le spese legate al carburante e al pagamento del bollo del veicolo.

La formula "all inclusive" offre molta chiarezza e trasparenza, eliminando le preoccupazioni legate a possibili spese impreviste. Questa convenienza economica, unita alla possibilità di usufruire di servizi vari senza il peso della proprietà, ha notevolmente contribuito alla crescente popolarità del noleggio a lungo termine.

I servizi “all inclusive” nel noleggio a lungo termine

I servizi inclusi nella rata del noleggio a lungo termine offrono numerosi vantaggi agli automobilisti, assicurando una visione chiara e prevedibile delle spese legate al possesso e all'uso del veicolo. Di seguito, un'analisi dei principali servizi compresi:

Polizza RCA (Responsabilità Civile Auto: La società di autonoleggio fornisce una polizza di base che può comprendere la Responsabilità Civile Auto (RCA), la Kasko (copertura danni al veicolo), il furto e l'incendio. Questo garantisce la protezione dell'automobilista in caso di incidenti stradali. IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione): L'IPT è inclusa nella rata mensile di noleggio, permettendo al conducente di risparmiare circa 300 euro rispetto all'acquisto diretto del veicolo. Manutenzione: La manutenzione ordinaria e straordinaria è compresa nella rata mensile del noleggio. Ciò include sia gli interventi programmati che quelli imprevisti, offrendo un notevole risparmio economico, specialmente in situazioni di manutenzione straordinaria. Immatricolazione: Le spese di immatricolazione sono già coperte dal canone di noleggio a lungo termine, contribuendo a ridurre in modo significativo le spese iniziali. Soccorso stradale: In caso di guasto o incidente, il soccorso stradale è incluso. Questo servizio riduce i costi associati al recupero del veicolo e all'assistenza in situazioni di emergenza.

Questi servizi risultano particolarmente vantaggiosi per chi cerca una gestione semplificata e prevedibile delle spese legate all'utilizzo dell'auto.

Tuttavia, è essenziale esaminare attentamente il contratto di noleggio a lungo termine per comprendere appieno tutti i dettagli, le condizioni specifiche e le eventuali restrizioni. Questo approccio consente di massimizzare i vantaggi offerti da questa opzione di noleggio.