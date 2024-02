A cura della Redazione

Mercoledì 6 marzo, lungo il tratto autostradale Napoli-Salerno entrerà in funzione la rampa in uscita Torre Annunziata sud-Boscoreale, poco prima dell’area di servizio Torre Annunziata ovest.

La rampa condurrà in via Plinio, nelle vicinanze del costruendo centro commerciale Maximall Pompeii.

Alle tre uscite sul territorio di Torre Annunziata in direzione Salerno-Napoli (Torre Annunziata sud-Boscoreale, Torre Annunziata scavi e Torre Annunziata nord), ora corrisponderanno altrettanto uscite in direzione Napoli-Salerno, con due caselli in entrata (Torre Annunziata nord e scavi).

Un tassello importante per migliorare la mobilità, soprattutto dopo che sarà inaugurato il centro commerciale Maximall Pompeii.