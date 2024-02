A cura della Redazione

I murales gentili escono dai confini di Torre Annunziata e si portano a San Severo, comune del foggiano.

Mercoledì 6 marzo l’iniziativa “La gentilezza che colora”. Alle ore 17,00, presso la Sala Shingo di San Severo, “La Meditazione come strumento per abbattere il conflitto”, con la dottoressa Marilina Manzo, counselor formativo e supervisore, trainer di gruppi, in collaborazione con Arcidonna.

Alle 19,30 presso via Montechiari, “Festa di quartiere e avvio dei Murales Gentili. Inaugurazione della prima pennellata, con Anna Vitiello, ambasciatrice gentilezza referente Vesuviano Gentile; Federica Cattani, ambasciatrice di Grottaferrata, Capitale Gentilezza 2025, referenti rete Daunia Gentile.

I murales gentili, iniziati a Torre Annunziata dall’ambasciatrice Anna Vitiello, hanno colorato i muri della Rampe cittadine, dei vicoli del quartiere Provolera, del borgo dei pescatori, suscitando molto interesse e curiosità non solo da parte dei cittadini torresi.

La “Provolera” (Polveriera), è un quartiere che attraverso i murales gentili e le iniziative degli abitanti del posto, sta uscendo dal degrado in cui era piombato da anni, diventando meta anche per molti turisti.