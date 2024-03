A cura della Redazione

Ieri si è svolta, presso il Comune di Castellammare di Stabia, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Hanno partecipato all’incontro, le Commissioni Straordinarie dei Comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, i Sindaci dei Comuni di Sorrento, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Massa Lubrense, il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli – DDA, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine ed il rappresentante di Città metropolitana.

E' stata esaminata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'area comprendente i comuni di Torre Annunziata, Boscoreale e Castellammare di Stabia, e nei comuni della penisola sorrentina, Sorrento, Massa Lubrense, Meta, Vico Equense, Piano di Sorrento e Sant'Agnello.

Il quadro complessivo risulta differenziato a seconda delle aree geografiche, registrandosi una maggior incidenza della criminalità nell'area torrese-stabiese rispetto a quella della penisola sorrentina.

I sindaci della penisola sorrentina hanno riferito di essere impegnati per il miglioramento del proprio territorio, vigilando sull'osservanza delle regole con particolare attenzione alla tutela paesaggistica, al contrasto dell'abusivismo edilizio e commerciale e al controllo delle aree maggiormente critiche, attraverso dispositivi tecnologici avanzati. I vertici delle forze dell'ordine hanno illustrato i risultati dell'intensa attività svolta.

Il Prefetto ha evidenziato l'importanza dell'operato delle forze dell'ordine su un territorio che presenta, in alcune sue parti, rilevanti criticità. Si riscontra, peraltro, una forte attenzione delle consorterie criminali sulle attività economiche, circostanza testimoniata dalla corposa attività messa in atto dalla Prefettura in materia di interdittive antimafia.

Il Prefetto ha poi rappresentato che, in concomitanza con la stagione turistica, saranno incrementati i controlli delle forze dell'ordine su tutta l'area, interessata da rilevanti flussi di turisti e viaggiatori, contribuendo così anche ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.