«Il concetto di Tutto: questo ha incarnato Gennaro Torrese per l’Avvocatura. Cuore e mente, braccia e pensiero, concretezza e visione: la sua scomparsa lascia un vuoto veramente incolmabile».

Così, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Torre Annunziata, avvocato Pasquale Damiano, alla tragica notizia della scomparsa dell’avvocato Gennaro Torrese, già presidente del COA torrese fino al 2019 e poi presidente dell’Unione Regionale dei Fori della Campania.

«Sono costernato e mi stringo al dolore della famiglia”, sottolinea Damiano.

“A nome di tutto l’Ordine, ricordo la figura dell’avvocato Torrese, punto di riferimento per il nostro circondario, da sempre una sentinella a difesa dell’Avvocatura (soprattutto quella giovane) in tutte le sedi, istituzionali e non. Protagonista di iniziative di assoluto rilievo nazionale e al tempo stesso disponibile al dialogo e al confronto, Torrese era un vero leader acuto e attento a tutte le problematiche, interpretando al meglio anche la funzione sociale dell’Avvocatura. La sua trentennale esperienza ed il suo apporto mancheranno, così come il suo accomodante sorriso, alle nuove generazioni. L’Avvocatura Oplontina sarà sempre grata al Presidente Gennaro Torrese. Insostituibile».

I funerali dell'avvocato Gennato Torrese si terranno oggi, domenica 3 marzo, alle ore 12,00 presso la Basilica di Santa Croce di Torre del Greco.