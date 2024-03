A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei sta organizzando delle giornate di Job recruiting dal tema “Le grandi aziende incontrano il Centro per l’Impiego”.

Sarà l’occasione, per le aziende che hanno aderito all’iniziativa, per acquisire i curricula dei lavoratori e procedere a colloqui conoscitivi, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Il giorno 19 marzo 2024 presso la sede del CPI di Pompei – sita in Viale Mazzini 104 – un’azienda leader nel settore della ristorazione/fast food, incontrerà i candidati con il profilo di “Addetto al fast food”.

L’azienda ha in programma di inserire 20 risorse con contratto di lavoro a tempo determinato (con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato) e 10 risorse con contratto di tirocinio. Per i tirocinanti è richiesta un’età massima di 29 anni, per gli altri un’età massima di 35 anni ed il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.

Per entrambi, è richiesto il possesso di patente di guida e la disponibilità di mezzo di trasporto. Si precisa che queste figure saranno impiegate presso le sedi di Torre Annunziata e Pompei.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 12 marzo 2024 all’indirizzo e-mail fieralavoropompei@regione.campania.it, indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi.

Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03. Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative all’orario in cui si svolgerà il colloquio con l’azienda interessata.