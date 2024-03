A cura della Redazione

La Gori comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 14:00 alle 19:00 di lunedì 18 marzo 2024, nelle seguenti zone di Torre Annunziata:

VIA MARGHERITA DI SAVOIA

VIA REGINA ELENA

VIA SEPOLCRI

VIA VITTORIO VENETO*

VIA TAMBURRO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

* Via Vittorio Veneto dal civico 364, al civico 250.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.