A cura della Redazione

Continuano i suicidi nelle carceri italiane. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono 23, uno ogni tre giorni. Il Partito Democratico di Napoli, a firma del segretario metropolitano Giuseppe Annunziata e del responsabile Giustizia della segreteria Luigi Monaco, hanno diffuso il seguente comunicato:

"Il triste elenco dei suicidi nelle carceri italiane si allunga giorno dopo giorno. Sono ventitrè soltanto in questo primo scorcio di 2024: numeri impietosi che sottolineano un’emergenza improcrastinabile. In questo scenario drammatico, risuonano con forza gli appelli che, a più riprese, arrivano dagli istituti penitenziari della Campania, dove le condizioni carcerarie, a partire dal tema del sovraffollamento delle celle, impongono riflessioni profonde e interventi drastici per ristabilire umanità, giustizia ed equilibrio, virtù di un Paese civile e pilastri di un processo concreto di recupero e reinserimento sociale.

Il Partito Democratico esprime pieno sostegno all’iniziativa «Basta suicidi in carcere», organizzata a Napoli per il prossimo 16 marzo dal Centro di Pastorale Carceraria della Diocesi di Napoli, con la collaborazione delle associazioni «Liberi di Volare onlus» e «Sbarre di Zucchero», con il sostegno del Garante dei detenuti per la Regione Campania, Samuele Ciambriello, e di Padre Alex Zanotelli.

Il partito sarà presente al presidio che partirà da Piazza Cenni e arriverà davanti all’ingresso della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, per dare forza all’allarme rilanciato dagli organizzatori, preoccupati non soltanto delle condizioni dei detenuti, ma anche di quelle che vivono gli agenti penitenziari".