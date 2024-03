A cura della Redazione

La società Savoia Calcio, in data 13 marzo, scrive ai Commissari straordinari per fissare un incontro e discutere sulla problematica relativa allo stadio Giraud.

Nella lettera si fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, ing. Valentino Ferrara, che fissa la disponibilità dello stadio (a breve oggetto di riqualificazione) per l’inizio della prossima stagione sportiva.

La società fa notare che l’iscrizione al prossimo campionato è fissata al 10 luglio 2024, termine perentorio sancito dalla FIGC, e che entro quella data la società dovrà indicare lo stadio dove la squadra del Savoia dovrà disputare le gare casalinghe.

“Se quanto dichiarato dall’ing. Ferrara non fosse confermato dai fatti – si legge nella lettera -, dovremmo trovare valida alternativa, pena la mancata iscrizione della squadra al prossimo campionato di calcio”.

Inoltre la società puntualizza: “Ci duole sottolineare, in riferimento alla possibilità futura di una partecipazione del Savoia calcio a campionati professionistici, che l’ingegnere Ferrara evidentemente non prende affatto in considerazione che nel calcio, e non solo nel calcio, è di fondamentale importanza la programmazione delle attività sportive correnti e future. Detto questo, l’importante notizia potrebbe tranquillizzarci laddove essa radicasse nel fondamentale principio della verità”.

Alla richiesta della società del 13 marzo indirizzata alla Commissione Straordinaria, segue un’altra PEC in data 15 marzo, nella quale si chiede, oltre al sollecito per un incontro, una smentita ufficiale qualora le dichiarazioni dell’ing. Ferrara non dovessero trovare riscontro.