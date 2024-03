A cura della Redazione

Si è svolto ieri, venerdì 15 marzo, a Torre Annunziata, presso Palazzo Criscuolo, il convegno della X Edizione Premio di Convivialità Urbana – Torre Annunziata Moderna.

l Premio “Convivialità Urbana”, ideato dall’associazione Napolicreativa, è un progetto di respiro internazionale di promozione e valorizzazione dei nostri territori, che accende i riflettori del pubblico e dei media su luoghi dimenticati, ma di straordinaria bellezza o interesse architettonico.

La X edizione del Premio Convivialità Urbana è dedicata alla riqualificazione di Piazza Nicotera e il recupero del prospiciente ex cinema-teatro Moderno (recentemente acquistato dal Comune) a Torre Annunziata. La piazza da ripensare come luogo di incontro tra la città, il mare e l’amministrazione, il secondo come uffici, centro polifunzionale per attività culturali e mostre, senza dimenticare delle aree parcheggio interrate.

La partecipazione è aperta a gruppi di lavoro coordinati da un laureato in Architettura, Ingegneria o in Design. Del gruppo possono far parte anche i non laureati o persone provenienti da altre discipline. Ma per partecipare e per votare è necessario essere maggiorenni.

Dopo i saluti dei commissari straordinari del Comune di Torre Annunziata Enrico Caterino, Fernando Mone e Marco Serra, ci sono stati i contributi di: Mariano Nuzzo, soprintendenze ABAP - Area metropolitana di Napoli; Stefano Pisani, presidente Borghi Linea, membro del Consiglio di Amministrazione Fondazione Marconi; Valentino Ferrara, dirigente Area III Lavori Pubblici - Comune di Torre Annunziata.

Successivamente c’è stato un sopralluogo in piazza Nicotera con Raffaella Celone, Consigliere delegata Ordine degli Architetti di Napoli, e poi nel pomeriggio il workshop con Lorenzo Capobianco, presidente Ordine Architetti di Napoli; Veronica Caprino, Fusbury Architecture; e Francesco Nocca, DIARC Federico II +87 Studio.7

Nel pomeriggio sopralluogo sul sito con interventi dell’amministrazione Comunale di Torre Annunziata, interventi della Giuria, degli stakeholders e confronto con la comunità.