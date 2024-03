A cura della Redazione

Disservizi idrici in 5 Comuni dell'area stabiese-Monti Lattari.

Per consentire i lavori di riparazione di una perdita sulla condotta adduttrice, la GORI fa sapere di essere costretta ad interrompere la fornitura dell'acqua dalle ore 9 di mercoledì 20 marzo fino alle ore 7 di giovedì 21. Interessate le città di Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Santa Maria La Carità e Sant'Antonio Abate.

+++IL DETTAGLIO DELLE STRADE COINVOLTE e dei punti di approvvigionamento+++

1. CASOLA DI NAPOLI: Intero territorio comunale. Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo per tutta la durata della sospensione, presso VIA GESINE, nei pressi del cimitero.

2. GRAGNANO: VIA B. CARMINE DONNARUMMA VIA CAPPELLA DEI BISI VIA CAPPELLA DELLA GUARDIA VIA DEI CAMPI VIA DEI PASTAI VIA MOTTA VIA PORTELLONI VIA SALETTA VIA VISITAZIONE TUTTE LE RELATIVE Traverse.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso PIAZZA BORRELLI, nel comune di Santa Maria la Carità.

3. LETTERE: INTERO TERRITORIO COMUNALE. Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTI, per tutta la durata della sospensione, presso VIA FASULO dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 circa; VIA CONSERVE: dalle ore 09:00, fino alle ore 13:00 circa; PIAZZETTA FUSCOLI: dalle ore 14:00, fino alle ore 20:00 circa; PIAZZA DEPUGLIANO: dalle ore 14:00, fino alle ore 20:00 circa.

4. SANTA MARIA LA CARITÀ: VIA CAPPELLA DEI BISI VIA PETRARO VIA SCAFATI VIA VISITAZIONE TUTTE LE relative Traverse.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso PIAZZA Borrelli.

5. SANT’ANTONIO ABATE: INTERO TERRITORIO COMUNALE Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTI, per tutta la durata della sospensione, presso: VIA STABIA, altezza cimitero; VIA CASA ANIELLO, altezza “Parco della gentilezza”; LARGO SANDRO PERTINI, area mercatale. BATTERIE DI FONTANINE, presso VIA DEI GOTI, n.350 nel Comune di ANGRI; VIA PALUDICELLA, n. 52 nel Comune di ANGRI; VIA SANT'ANTONIO ABATE, n. 200 nel Comune di SCAFATI.

In tutti i territori interessati dalla sospensione del servizio, l’erogazione idrica - salvo imprevisti o aggiornamenti - riprenderà regolarmente a partire dalle ore 7 di giovedì 21 marzo.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.