A cura della Redazione

A Torre Annunziata ci sono molte strade che presentano buche sempre più simili a “voragini”.

Non appena cade un po’ di pioggia, le toppe di asfalto messe precedentemente vengono trasportate via dall’acqua piovana e così le strade assomigliano sempre più ad una gruviera.

Ciò rappresenta un doppio pericolo per gli automobilisti: da un lato c’è il rischio che il veicolo subisca danni nel caso in cui chi è al volante non riesca ad evitare la buca, dall’altro, qualora vi riuscisse con una sterzata all’ultimo momento, rischierebbe di investire un pedone o di scontrarsi con un un’altra autovettura proveniente dal senso opposto.

Eppure sembrava che il problema fosse stato definitivamente superato con l’appalto affidato all’ATI Demetra srls e La Fenice srl con sede a Roma, che prevedeva la manutenzione quinquennale della viabilità comunale e delle relative pertinenze. L’importo con cui l’ATI si era aggiudicata l’appalto, con un ribasso del 40%, era pari a 3 milioni di euro.

La Commissione straordinaria era arrivata a questa decisione per il progressivo invecchiamento del personale senza il necessario turn over, che aveva comportato il pensionamento di tutti i dipendenti destinati alle piccole manutenzioni e privando, di fatto, l’Ufficio Tecnico del personale adeguato ad eseguire anche i lavori di minore entità.

Ora è vero che molte strade sono state rifatte (via Roma, via Plinio, traversa Plinio, via Solferino, la parte alta di corso Umberto I, ecc.). E molte altre dovranno essere riasfaltate, come la restante parte di corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III. Ma neppure si può aspettare che inizi la manutenzione straordinaria di queste strade per eliminare le attuali buche esistenti, soprattutto su corso Vittorio Emanuele III.

(Nella foto, corso Vittorio Emanuele III, nei pressi della Chiesa del Carmine)

Quindi l’invito all’Ufficio tecnico di far provvedere alla ditta incaricata di rattoppare le buche in attesa poi di asfaltare l’intera strada.

C’è poi il problema delle strade che non dovranno essere riasfaltate, come il caso di quella antistante lo stadio Giraud, dove sono saltati da terra una trentina di sampietrini (vedi foto). Un pericolo subdolo per gli automobilisti soprattutto di sera.