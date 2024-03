Versi Incantati nella mia Città, le vetrine svelano l'incanto di Federico il Topo Poeta.

In alcune attività commerciali di Torre Annunziata, i disegni dei piccoli alunni di 4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia del 4° Circolo Didattico “C.N. Cesaro”, prendono vita ispirati dall'Albo illustrato di Leo Lionni Federico, il Topo Poeta. Questa esposizione, realizzata in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, trasforma le vetrine dei negozi in finestre su un mondo incantato di colori e fantasia.

Non perdete l'opportunità di ammirare l'ingegno dei giovani “artisti” mentre portano in vita i versi di Federico attraverso il loro talento creativo.