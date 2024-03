A cura della Redazione

Nuovi dati sull'edilizia romana emergono dagli scavi in corso al Parco Archeologico di Pompei.

Negli ambienti di antiche domus che lo scavo archeologico sta portando alla luce nella Regio IX, insula 10, sono riemerse importanti testimonianze di un cantiere in piena attività: strumenti di lavoro, tegole e mattoni di tufo accatastati e cumuli di calce.

"Pompei è uno scrigno di tesori e non tutto si è svelato nella sua piena bellezza. Tanto materiale deve ancora poter emergere. Nell'ultima Legge di Bilancio abbiamo finanziato nuovi scavi in tutta l'Italia e una parte importante di questo stanziamento è destinata proprio a Pompei - dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano -. Mi ha fatto molto piacere quando il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha ricordato che, mai come in questo momento, sono attivi così tanti scavi nel sito: possiamo dire che è un record degli ultimi decenni. Allo stesso tempo stiamo lavorando anche su altri fronti. Nei mesi scorsi il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ceduto al Ministero della Cultura lo Spolettificio di Torre Annunziata, dove nascerà un grande museo di raccogliere tutti questi reperti".

Secondo gli studiosi il cantiere era attivo fino al giorno dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che iniziò intorno all'ora di pranzo e durò fino alla mattina del giorno successivo. Lo scavo nell'area in questione, finalizzato alla regimentazione dell'assetto idrogeologico lungo il confine tra la parte scavata e quella non scavata della città romana, sta attestando la presenza di un cantiere antico che interessava tutto l'isolato. Particolarmente numerose sono le evidenze dei lavori in corso nella casa con il panificio di Rustio Vero, dove è stata già documentata negli scorsi mesi una natura morta con la raffigurazione di una focaccia e un calice di vino.

L'atrio era parzialmente scoperto, a terra si trovavano accatastati materiali per la ristrutturazione e su un'anta del tablino (ambiente di ricevimento), decorato in IV stile pompeiano con un quadro mitologico con "Achille a Sciro", si leggono ancora oggi quelli che probabilmente erano i conteggi del cantiere, ovvero numeri romani scritti a carboncino, facilmente cancellabili a differenza dei graffiti incisi nell'intonaco.