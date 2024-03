A cura della Redazione

Nel giorno del suo settantesimo compleanno, ha salutato il suo ufficio Ernesto Aghina, presidente del Tribunale di Torre Annunziata per oltre sette anni.

Una cerimonia molto partecipata, quella che si è svolta ieri presso l'aula intitolata a Giancarlo Siani, che ha visto la partecipazione di decine tra magistrati, avvocati e il personale amministrativo del Palazzo di giustizia oplontino. A presiedere la cerimonia di saluto è stato il procuratore Nunzio Fragliasso, insieme al giudice Francesco Abete, che da oggi ricopre le funzioni di presidente del Tribunale di Torre Annunziata.

Diversi gli interventi e gli omaggi ad Aghina, tra ironia e commozione. In video collegamento ci ha tenuto a presenziare anche il procuratore Raffaele Cantone, da giovanissimo magistrato è stato uditore proprio di Aghina. Diversi gli interventi da parte dei referenti dell'Anm: Ida Teresi (presidente sezione di Napoli), Matteo De Micheli (presidente sottosezione Torre Annunziata), con un poema in rima recitato dal giudice Gabriella Ambrosino. E ancora, il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Pasquale Damiano, per la Camera Penale il presidente Renato D'Antuono e il vicepresidente nazionale dell'Unione Camere Penali, Domenico Nicolas Balzano.

Per il personale amministrativo, è intervenuto il dirigente Alessandro D'Elia e in rappresentanza dei funzionari dell'ufficio del processo, Shervin Haravi. Presenti anche alcuni sindaci (Carmine Lo Sapio di Pompei, Nello D'Auria di Gragnano) e Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei.

Nel corso del suo discorso di ringraziamento, Aghina ha ringraziato tutti i presenti, con un pizzico di commozione e la sua solita ironia. Ora, in attesa della successione, a prendere l'incarico di presidente facente funzione sarà Francesco Abete, presidente di sezione al Tribunale civile.