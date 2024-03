A cura della Redazione

I parroci di Torre Annunziata, in prossimità delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno prossimi, hanno diffuso una lettera aperta indirizzata agli elettori e ai candidati sindaci. Si fa appello affinché possa risorgere una città martoriata e segnata dalle emergenze: “L’onta dello scioglimento per infiltrazioni camorristiche ha acuito i problemi storici della città. Manca il lavoro, mancano le politiche per le famiglie e per i giovani, manca una politica illuminata e appassionata”. Ai candidati, i parroci chiedono di avere a cuore il futuro della città, la forza di ricostruire un tessuto sociale ed urbanistico fortemente degradato. Offrono a chiunque sia alla guida della futura amministrazione una collaborazione fattiva delle parrocchie.

A raccogliere l’appello due aspiranti candidati sindaco della città: Corrado Cuccurullo, del centrosinistra, e Mariantonietta Zeppetella, del Movimento 5 Stelle.

Il commento di Corrado Cuccurullo

“Un documento condivisibile - esordisce il professore universitario -. Uscire dal degrado urbano e ambientale è il primo punto della mia agenda politica. Dobbiamo rammendare il tessuto urbano, riqualificare il centro storico, invertire la tendenza della desertificazione creando le premesse per un futuro credibile da proporre ai nostri giovani. La rigenerazione passa per la costruzione partecipata della visione futura della città, per processi sociali ed economici virtuosi. Le parrocchie sono presidi fondamentali sul territorio, in particolare nelle zone di periferia e degradate. Dobbiamo puntare al recupero identitario delle nostre radici, dobbiamo rimettere in piedi la sinergia tra le forze sane di questa terra”.

Il commento di Mariantonietta Zeppetella

“I temi sollevati dalla lettera aperta dei parroci, sono temi importanti sotto gli occhi di tutti – commenta Zeppetella, ex dirigente scolastico della scuola Parini-Rovigliano-. Un cristiano ed al contempo chi si candida ad amministrare la cosa pubblica non può non conoscerli e non può non avere in programma le risposte.

Noi come cristiani intendiamo mettere tra i punti prioritari della nostra azione politico amministrativa l’attenzione ai deboli, a coloro che soffrono, a coloro che vivono situazioni di disagio. La nostra risposta è dare sostegno e sussidio alle famiglie in difficoltà, ripartire dalle scuole rendendole sicure ed accoglienti per i nostri ragazzi. E’ una priorità risollevare la città dal degrado riassestando le strade, migliorando la viabilità, rendendo accessibili le nostre strade alle persone con disabilità, promuovendo attività economiche a supporto dello sviluppo turistico, rendendo sicura la città incrementando il numero delle forze della polizia municipale, mediante un sistema di videosorveglianza ed un’attenta politica per i parcheggi, creando centri di aggregazione per i giovani e per gli anziani, sostenendo le attività culturali.

Come cristiani cercheremo di fare questo: prenderci cura di ogni cittadino ed in particolar modo dei meno fortunati e ci conforta sapere che i parroci e le loro comunità ci saranno vicini consigliandoci ed aiutandoci.

Colgo l’occasione – conclude Zeppetella - per fare gli auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione ai parroci e a tutta la comunità, condividendo la speranza di una rinascita della nostra Città”.