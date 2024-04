A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei sta organizzando delle giornate di Job recruiting dal tema “Le grandi aziende incontrano il Centro per l’Impiego”.

Sarà l’occasione, per le aziende che hanno aderito all’iniziativa, per acquisire i curricula dei lavoratori e procedere a colloqui conoscitivi, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Il giorno 23 aprile 2024, presso la sede del CPI di Pompei - sita in Viale Mazzini 104 - la compagnia di navigazione Grimaldi Lines incontrerà i candidati per i seguenti profili: • addetto ai negozi di bordo • addetto alle pulizie • cameriere • barista • aiuto cuoco • giovanotto elettricista • manutentore di bordo (carpentiere) • idraulico di bordo (ottonaio) • mozzo.

Il candidato deve essere predisposto a lavorare lontano da casa per i periodi di imbarco (3 mesi). Il candidato dovrà essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi (se non in possesso, la compagnia fornirà tutte le informazioni in merito).

Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 18 aprile 2024 all’indirizzo e-mail fieralavoropompei@regione.campania.it, indicando in oggetto "Navigazione" e in maniera specifica il/i relativo/i profilo/i di interesse.

I curricula pervenuti successivamente la data del 18 aprile saranno comunque consegnati all’azienda per eventuali sue valutazioni. Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03. Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative all’orario in cui si svolgerà il colloquio con l’azienda interessata.