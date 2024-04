A cura della Redazione

Sentito riconoscimento per il presidente dell'Aicovis, Rosario Iannucci, all'esito della missione che anche questa Pasqua ha portato gioia e uova di cioccolato ai piccoli pazienti della pediatria deRiconoscimento al presidente Aicovis Iannucci per l San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Una pergamena, come attestato di benemerenza, è stata consegnata a Iannucci dalla dottoressa Daniela Coppola in segno di riconoscenza e come simbolo della costante collaborazione fra l'associazione italiana contro la violenza negli stadi e il reparto pediatrico dell'ospedale stabiese.