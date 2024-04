A cura della Redazione

Corrado Cuccurullo, candidato a sindaco del centrosinistra di Torre Annunziata ed ex presidente di Soresa, società che gestisce l’80% delle risorse regionali nel campo della sanità, si schiera apertamente al fianco dei comitati che sono impegnati nella crociata per il potenziamento dell’ospedale di Boscotrecase.

Alla luce dell’ennesima manifestazione di protesta andata in scena all’ingresso del presidio ospedaliero, che dall’era Covid in poi non è più attrezzato con il pronto soccorso, Cuccurullo sostiene che «il futuro dell’ospedale di Boscotrecase è legato al ripristino della classificazione di Dea. Primo, è la struttura meglio posizionata dal punto di vista logistico tra Salerno e Napoli e potrebbe ospitare un eccellente Trauma Center. Secondo, perché il nostro comprensorio ­- conclude il candidato sindaco - riceve milioni di visitatori tra l’area archeologica e il Parco Nazionale del Vesuvio e per i rating turistici internazionali è necessario garantire una struttura ospedaliera adeguata».