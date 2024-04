“Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri recitano male”, da questa massima eduardiana la compagnia teatrale “A Fenesta d’ ‘a Torre” ripropone due precedenti successi per la rassegna teatrale “Sognare...è realtà” presso il teatro Don Bosco Salesiani di Torre Annunziata.

Il 14 aprile 2024 andranno in scena: Vincenzo Genovese, Roberta De Caro, Luciano La Rocca, Silvio Farina, Valeria Della Sala, Carmela Di Maio, Carolina Raiola, Antonio Maiorano, Pasquale Maiorano, Maria Salvatore, Maria Rosaria Cutolo, Giovanna Contento, Nicola Barba, Maria La Rocca con il capolavoro di Eduardo De Filippo “Ditegli sempre di sì” con la regia di Vincenzo Genovese.

Una commedia in due atti la cui prima stesura è datata 1927, ma l’argomento trattato, dopo quasi un secolo, è ancora attuale. Il protagonista è Michele Murri (interpretato da Vincenzo Genovese) che, dopo un periodo trascorso in manicomio, torna a casa scontrandosi con un ambiente complesso e difficile per lui e dove la comunicazione è quasi impossibile.

Michele non accetta che si possa adoperare la metafora nei contatti verbali e intraprende una battaglia per affermare la “letteralità linguistica” con tutti i suoi interlocutori. Si innescano, dunque, una serie di esilaranti equivoci che conferiscono ritmo alla storia e strappano sorrisi convinti alla platea.

Lo spettacolo del 14 aprile è già sold out così come accadde per la prima del 2023. Il 3 marzo di quest’anno la compagnia teatrale “A Fenesta d’ ‘a Torre” ha riproposto la stessa commedia a Polla e a settembre sarà la volta del nolano.

Ma “Ditegli sempre di si” non sarà l’unico spettacolo nel calendario dei prossimi giorni. Dopo il grande successo dello scorso gennaio, il 5 maggio è prevista la replica de “A morte ‘e Carnevale” di Raffaele Viviani sempre al teatro Don Bosco Salesiani di Torre Annunziata.

Il programma della compagnia è fitto di appuntamenti. Nuovi progetti e tanta voglia di regalare emozioni ai loro spettatori.