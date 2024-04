A cura della Redazione

Il movimento “Ce avite accise ‘a salute”, noto per le sue iniziative di protesta e proposta per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, ha annunciato che presenterà una richiesta al difensore civico della Regione Campania nei prossimi giorni. La richiesta è sostenuta da individui e associazioni che appoggiano la causa del movimento e accompagnerà le circa 15.000 firme raccolte in questi mesi di lotta.



Per questa ragione, il movimento sta cercando il supporto dei politici e dei sindaci del comprensorio e prevede di incontrare i candidati sindaci delle prossime elezioni comunali che si terranno a Torre Annunziata.

Il primo appuntamento si terrà sabato 13 aprile alle ore 10,30 presso il presidio permanente del movimento “Ce avite accise ‘a salute”, situato all’ingresso dell’ospedale di Boscotrecase. I rappresentanti del movimento incontreranno il professore Corrado Cuccurullo, candidato per la coalizione del centro-sinistra.



Il movimento “Ce avite accise ‘a salute” invita tutti coloro che sostengono la sua causa a partecipare alle iniziative e continuare a lottare per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase.