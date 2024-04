A cura della Redazione

In occasione della giornata nazionale per la donazione di organi, indetta dal ministero della Salute per il prossimo 14 aprile 2024, sono state organizzate sul territorio regionale una serie di iniziative.

L’Asl Napoli 3 Sud, con l’obiettivo di favorire l’informazione e la promozione della cultura della donazione di organi finalizzata al trapianto, aderisce alla campagna di promozione.

Così come suggerito dalla Regione, allo scopo di sottolineare il carattere simbolico della giornata, alcuni edifici aziendali saranno illuminati con luci rosse il giorno 13 aprile 2024 a partire dalle ore 20:00.

Tra questi il plesso Bottazzi di Torre del Greco, sede della direzione generale e del distretto sanitario 57 diretto dalla dottoressa Tommasina Sorrentino.

“La nostra azienda - spiega il direttore generale Giuseppe Russo - è da tempo in prima linea per promuove la cultura della donazione e della vita attraverso campagna mirate alle scuole, alle istituzioni territoriali, al mondo dell’associazionismo e a quello religioso per favorire la crescita delle espressioni di volontà”.