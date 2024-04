A cura della Redazione

Il principe Emanuele Filiberto invita i tifosi del Savoia a partecipare all’appuntamento programmato per il giorno 19 aprile alle ore 16 con i Commissari straordinari presso la sede di Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata.

“Sarà di una importanza vitale per il nostro proposito di portare il Savoia in tempi ragionevoli a militare nelle categorie del calcio professionistico - si legge nel comunicato a firma di Emanuele Filiberto -. Il sottoscritto, insieme a Nazario Matachione e gli altri componenti della Casa Reale, ci presenteremo a questo meeting animati da grande fiducia. Il mio augurio è che insieme alla nostra voce ci sarà anche la vostra”.

Ma quello del 19 aprile non è l’unico appuntamento a cui sono invitati i tifosi del Savoia.

“Il giorno successivo alla conferenza, cioè sabato 20 aprile alle ore 12 - continua il comunicato -, vi aspetterò presso le Terme Vesuviane di via Guglielmo Marconi 36 a Torre Annunziata e ringrazio il dottor David Cosma per l’ospitalità nella sua struttura che rappresenta un vero e proprio salotto di Torre Annunziata. In quella sede la Casa Reale Holding incontrerà i tifosi del Savoia per dare le risposte a tutte le domande relative all’adeguamento strutturale dello stadio Giraud, oltre a quelle relative al progetto che ci vede impegnati per rendere grande il Savoia. Tengo a chiarire che questi due incontri non avranno alcuna connotazione politica e il meeting alle Terme sarà unicamente con i fan e le persone che hanno a cuore le sorti del Savoia Calcio”.

Poi l’invito ai candidati sindaco in vista delle elezioni comunali a Torre Annunziata dell’8-9 giugno 2024.

“La porta è aperta a tutti i candidati sindaco che avranno il desiderio di mettere nero su bianco il futuro del Giraud. Devo registrare che fino a questo momento soltanto un candidato sindaco si è impegnato apertamente per il completamento dell’impianto sportivo. Lo stadio Giraud non è un camper, è lo stadio di Torre Annunziata dove continuerà a giocare il Savoia. Vi aspettiamo - conclude il comunicato - così anche da capire quanti sono quelli che amano la loro blasonata squadra e per la quale ci stiamo adoperando affinché abbia un futuro solido, così da festeggiare anche noi il ritorno nel calcio professionistico.