A cura della Redazione

A tre anni dal barbaro omicidio di Maurizio Cerrato, venerdì 19 aprile l’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni vuole ricordarlo presso la Casa Salesiana di Torre Annunziata.

"Maurizio Cerrato, 61 anni, vigilante degli scavi di Pompei - si legge in una nota -, il 19 aprile 2021 era intervenuto per difendere la figlia che stava litigando in strada: casus belli il parcheggio della propria auto in un posto che era 'occupato' da una sedia. Il padre, subito avvisato, si recò sul posto per provare a riportare la calma, ma fu affrontato da più persone, barbaramente picchiato e accoltellato al petto. Un fendente che lo colpì al cuore, uccidendolo, tra le urla disperate della figlia".

L’evento è patrocinato dal Comune di Torre Annunziata.